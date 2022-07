Trovato con hashish e marijuana: arrestato

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un cittadino salernitano residente in un Comune della Piana del Sele, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento e il sequestro di circa 100 grammi di hashish e 220 grammi di marijuana.

Denunciata, in stato di libertà, anche la convivente, che dovrà rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.