Roccadaspide, vandali al parco giochi: il comune lo chiude

ROCCADASPIDE. Vandali in azione al parco giochi di Roccadaspide, il sindaco ne dispone la chiusura. La decisione del primo cittadino, Gabriele Iuliano, arriva a seguito dei gravi danneggiamenti alle attrezzature e dei giochi lì presenti.

Parco giochi di Roccadaspide, il provvedimento del sindaco

Per questo è stato necessario rimuovere tutti gli arredi e gli impianti che potessero costituire un pericolo per i bambini ed eseguire la pulizia degli spazi. Il comune già aveva programmato, dopo gli atti di vandalismo, interventi per sostituire i giochi lì presenti. Gli stessi sono stati già acquistati. Ma in attesa che la ditta fornitrice li metta a disposizione del Comune, si è deciso di chiudere il Parco.

L’area, precisano da palazzo di città, «sarà temporaneamente riaperta a far data da lunedì 1 agosto, al fine di consentire comunque ai bambini di poter usufruire dello spazio pubblico, in attesa dell’installazione dei nuovi giochi e della definitiva riapertura del Parco per le finalità sue proprie».