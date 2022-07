Opportunità di lavoro presso la Bcc di Aquara

La BCC di Aquara, diretta dal direttore generale Antonio Marino, cerca giovani competenti e dinamici. La selezione ha lo scopo di raccogliere nuovi curricula e approfondire la conoscenza di candidati che rispettino i requisiti individuati dalla Banca.

I requisiti per partecipare:

ottime capacità relazionali e di comunicazione; una idonea cultura generale; una adeguata competenza bancaria;

pregresse esperienze di lavoro in enti bancari e/o economici oppure in aziende private con un’organizzazione strutturata ed un fatturato significativo;

avere conseguito una laurea triennale o eventuale specialistica in discipline economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale;

avere età non superiore ad anni 35;

non avere situazioni di contenzioso e/o insolvenze con Banche o Finanziarie;

non avere procedimenti penali in corso o condanne pregresse;

essere residente, alla data del 30.06.2022, nella zona di competenza territoriale della Banca (i Comuni ove la Banca ha filiali ed i Comuni immediatamente confinanti).

La selezione sarà articolata in due fasi:

Prima fase

Una preselezione basata sull’esame dei curricula per verificare il rispetto dei requisiti previsti e selezionare le migliori candidature pervenute.

I candidati che risulteranno idonei saranno ammessi alla seconda fase e saranno avvisati mediante posta elettronica.

Seconda fase

Una valutazione di tipo attitudinale, basata su colloqui individuali con domande di cultura generale, di competenze bancarie e di capacità relazionali del candidato ad opera di apposita commissione nominata dalla Banca.

La seconda fase si svolgerà, in base al numero di candidature ammesse, prevedibilmente entro il 15 settembre2022. Le candidature, accompagnate dal proprio curriculum vitae, lettera di auto-presentazione e dal modello di domanda scaricabile dal sito www.bccaquara.it dovranno essere inviate, entro e non oltre il 19 Agosto 2022, all’indirizzo mail segreteria@bccaquara.it oppure segreteria@pec.bccaquara.it.