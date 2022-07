L’Almanacco del 29 luglio 2022

Almanacco del 29 luglio 2022:

Santi del giorno: Santa Marta di Betania (Discepola) protettrice di casalinghe, domestiche, servitori, cuochi, specialisti in dietetica.

Sante Lucilla, Flora e Beatrice (Martiri)

San Berio (Martire a Costantinopoli)

Etimologia: Marta, deriva dal personale ebraico “Marta”, presente nei Vangeli nella forma greca “Martha”. Originariamente, il termine aveva il significato di “signora, padrona”.

Proverbio del giorno:

Cogli la rosa e lascia star la spina

Aforisma del giorno:

Lodiamo gli altri in proporzione alla stima che essi hanno per noi (Charles de Montesquieu)

Accadde Oggi:

1954 – Tolkien pubblica il “Signore degli Anelli”: Elfi, uomini, nani e hobbit abitano la Terra di mezzo, su cui incombe la minaccia dello stregone Sauron, signore degli anelli del potere, contrastato da Frodo e dalla Compagnia dell’Anello. Questo mondo immaginario creato dalla fantasiosa penna di John Ronald Reuel Tolkien, scrittore inglese (nativo del Sudafrica), si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori. Oltre a rielaborare l’antica mitologia scandinava, l’autore, studioso di filologia, ha il merito di creare una lingua artificiale (ispirata al finlandese), il quenya, nota anche come lingua elfica.

1976 – Prima donna italiana ministro: Il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina come ministro del Lavoro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. È la prima donna a diventare ministro nella storia d’Italia.

1836 – A Parigi viene inaugurato l’Arco di Trionfo: Porta d’accesso sui famosi Champs-Élysées da Place de Gaulle, l’Arco di Trionfo è il principale simbolo della grandeur francese, oltre che uno di monumenti più noti di Parigi.

1900 – Primo regicidio d’Italia: “Era molto tempo che non assistevo in mezzo al mio popolo a una dimostrazione di simpatia così cordiale”. Sono le ultime parole pronunciate dal re Umberto I, dopo aver presenziato a un concorso ginnico a Monza. Pochi secondi dopo, seduto sulla sua carrozza tra la folla festante, viene assassinato con due colpi di rivoltella, alla gola e al cuore, dall’anarchico Gaetano Bresci.

1994 – Esce nelle sale The Mask: Un’antica maschera abbandonata vicino a un fiume trasforma un timido e impacciato impiegato di banca, Stanley Ipkiss, in un supereroe simile a un cartone animato e con la battuta sempre pronta.

Sei nato oggi? I nati il 29 luglio sono molto abili a valutare e qualificare le caratteristiche distintivi, il potenziale, la moralità e i risultati ottenuti da coloro che li circondano; e anche per ciò che riguarda il futuro, sono in grado di prevedere con impressionante esattezza l’esito di processi dinamici in atto all’interno della loro famiglia, di un’organizzazione o della società nel loro complesso. All’interno del proprio gruppo i nati in questo giorno sono ottimi organizzatori e pianificatori.

Celebrità nate in questo giorno:

1934 – Sergio Fiorentini: Nato a Roma, è noto come attore e doppiatore tra i più apprezzati nel panorama cinematografico italiano.

1805 – Alexis de Tocqueville: Nato a Parigi da famiglia aristocratica, il visconte Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville è considerato uno dei padri del pensiero liberale.

1883 – Benito Mussolini: I libri di storia lo ricordano come Duce e personaggio storico tra i più influenti della prima metà del Novecento.

Scomparsi oggi

2016 – Marta Marzotto: Popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondane, Marta Vacondio (il vero nome) nasce a Reggio Emilia.

1890 – Van Gogh: Inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso, con capolavori insuperabili quali Campo di grano con volo di corvi e Notte stellata diede inizio all’arte moderna.