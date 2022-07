Incidente ad Agropoli, auto si ribalta in via Verga

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Verga ad Agropoli. Un’auto, una Fiat Punto, si è parzialmente ribaltata. Stando alle prime ricostruzioni la donna alla guida del veicolo avrebbe avvertito un lieve malore e pertanto avrebbe perso il controllo della vettura urtando prima contro il marciapiede e poi contro un’altra auto in sosta.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna in ospedale a Vallo della Lucania in codice giallo.

Per estrarla dalle lamiere intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata agli uomini della polizia municipale, agli ordini del comandante Sergìo Cauceglia. Gli uomini Pissta hanno provveduto al ripristino della viabilità.