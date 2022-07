Grave incidente ad Agropoli, ferito centauro

Grave incidente stradale questo pomeriggio sulla SS267 ad Agropoli. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una moto con a bordo un uomo e un’auto.

Il sinistro è avvenuto all’incrocio con via Mozart. Terribile l’impatto con il centauro che stato sbalzato violentemente a terra.

Alcuni presenti hanno prestato i primi soccorsi e hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale in codice rosso. Per accertare la dinamica del sinistro gli uomini della polizia municipale, agli ordini del comandante Sergio Cauceglia.