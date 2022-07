Capitello, malore in spiaggia: morto turista

Dramma questa mattina nel mare di Capitello, nel comune di Ispani. Un turista che stava trascorrendo qualche giorno di relax nella località costiera è morto in seguito ad un improvviso malore avvertito in spiaggia.

Immediati i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al malcapitato.

Shock tra i bagnanti che affollavano la spiaggia e che hanno assistito alla scena. Intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.