Calciomercato: innesti per le cilentane Pol. Santa Maria, Agropoli e Gelbison

Nella stagione alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news di calciomercato giunte dalle tre compagini.

Calciomercato: Paoloni e Vitale approdano alla Gelbison

La Gelbison si è assicurata le prestazioni sportive di Federico Paoloni, difensore classe 2003.

L’atleta ha disputato l’ultimo campionato con la maglia del Vicenza da dove arriva con la formula del prestito. Nella sua giovane carriera ha indossato anche la maglia del Genoa e della Fiorentina.

Le parole del calciatore:

“Società seria e organizzata Non ho esitato un solo istante ad accettare la proposta della Gelbiosn e credo che insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Dal Sassuolo arriva il portiere Samuele Vitale, la Gelbison si è assicurata le prestazioni sportive dell’atleta classe 2002.

Un innesto di qualità nella rosa rossoblù che al Morra continua la preparazione in vista dell’esordio in Lega Pro.

Vitale arriva con la formula del prestito dal Sassuolo. L’atleta ha ben figurato non solo nell’ultima stagione in Primavera ma in generale in tutta la trafila nelle giovanili del Sassuolo, fino ad arrivare alla convocazione in Serie A con Roberto De Zerbi.

Le parole del calciatore:

“Sono contento di sposare questo nuovo progetto. Ringrazio la Società per avermi voluto nella Gelbison e speriamo di toglierci insieme delle belle soddisfazioni”.

Polisportiva Santa Maria: arriva David Yeboah Johnson

La Polisportiva Santa Maria si è assicurata la prestazioni sportive per la stagione calcistica 2022/23 di David Yeboah Johnson.

L’attaccante ghanese, classe 1995, arriva dall’Agropoli, formazione cilentana impegnata nel campionato di Eccellenza.

Nella sua carriera, Yeboah può vantare numerose esperienze anche con club di serie D come Fidelis Andria, Chieri, Mantova, Acr Messina, Gelbison, Savoia, Roccella, Herculaneum, Taranto e Turris. Per lui anche una parentesi in C, nel 2014/15, con il Catanzaro.

Le parole del calciatore

“Grazie al club per la fiducia. Credo che questo possa essere l’ambiente giusto per poter far bene. Dal mio canto, cercherò di ricambiare questa fiducia sul rettangolo verde”.

Agropoli: annunciati Gioele Mincione e Mario Follera

Doppio innesto di calciomercato per i delfini. Gioele Mincione, centrocampista classe 1998, torna ad Agropoli dove ha disputato la stagione 2020/21. Centrocampista dalle grandi caratteristiche è capace di abbinare qualità ad un grande dinamismo. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese vanta tante esperienze in diverse società blasonate come Cavese, Nocerina, Foligno e Insieme Formia.

Ad Agropoli anche il difensore Mario Follera. L’esperto difensore, classe 1983, ha trascorso la sua carriera prevalentemente in D, indossando tra le altre le maglie di Afragolese, Turris, Campobasso, Paganese e Battipagliese. Nelle ultime due stagioni ha invece festeggiato due promozioni in Serie D prima con la maglia del San Giorgio e poi con quella dell’Angri.