Strada Casaletto Spartano – Fortino: c’è il bando

CASALETTO SPARTANO. Strada Casaletto – Fortino, c’è il bando per i lavori. Una buona notizia per la viabilità nel basso Cilento. L’importo dei lavori ammonta a poco più di 397mila euro e le offerte andranno presentate entro il prossimo 25 agosto. Una volta conclusa la gara e compiute tutte le formalità di rito, potranno prendere il via i lavori. Essi prevedono la messa in sicurezza della strada comunale Casaletto – Fortino e delle strade adiacenti.

Strada Casaletto – Fortino: i lavori

L’iter progettuale, avviato nel 2019, prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria del tratto principale Fortino – Casaletto, tratto contrade Gramizali – Marano, tratto Fortino Castagnagrossa – Serra dell’Edera, Fortino Casino, Fortino Affonnatore.

Le altre opere pubbliche

Il bando di gara per la Casaletto – Fortino non è l’unica importante novità per il territorio di Casaletto Spartano. Lo scorso 25 luglio, infatti, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per i lavori sul costone roccioso adiacente la strada Pateddo – San Domenico.

Anche in questo caso, una volta completato l’iter burocratico, sarà possibile dare il via ai lavori. Si tratta di opere da tempo attese. «Gli uffici comunali lavorano assiduamente per la pubblicazione di ulteriori bandi dei quali sarà data informazione nelle prossime settimane», fanno sapere da palazzo di città.