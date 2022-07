Mercato: annunci per Pol. Santa Maria, Agropoli e Gelbison

Nella stagione alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news di mercato giunte dalle tre compagini.

Mercato: Giuseppe Ferrante giocherà a Santa Maria di Castellabate



La Polisportiva Santa Maria si è assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2022/23 di Giuseppe Ferrante, difensore, classe 1999. L’atleta palermitano ha disputato l’ultimo campionato con la maglia del Cittanova Calcio, con cui ha sfidato la Polisportiva Santa Maria nel girone I di serie D. Nel Cilento, ritrova mister Di Gaetano, che ha avuto alla guida proprio durante l’esperienza calabrese.

Le parole del giocatore

“Sono felice di sposare questo nuovo progetto e di ritrovare mister Di Gaetano. Abbiamo iniziato a lavorare da pochi giorni, ma subito ho percepito la voglia di fare bene da parte di tutti. Un saluto a tutti i tifosi e speriamo di toglierci insieme delle belle soddisfazioni”.

Alla Gelbison approda Simone Bonalumi

Ancora un innesto di spessore per la rosa di Mister Esposito. In difesa arriva Simone Bonalumi. Una lunga esperienza in Lega Pro che il giocatore, classe 94, metterà ora a disposizione dei colori rossoblù.

Bonalumi arriva dal Giana Ermino, in Serie C, dove è stato tra i protagonisti in campo nelle ultime stagioni. Ora è pronto ad indossare la maglia della Gelbison e ad iniziare una nuova fase della sua carriera professionale. Un rinforzo importante per la squadra che la Società sta costruendo per lo storico esordio tra i professionisti.

Le parole del giocatore

”È un’emozione essere in questa società nel momento storico dell’esordio in Lega Pro darò il mio contributo per far sì che si possa realizzare qualcosa di importante. Voglio ringraziare per questa opportunità la Società che mi ha voluto nel progetto Gelbison”.

L’Agropoli annuncia Alessio Volta

L’US Agropoli nei giorni scorsi ha comunicato di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore classe 2003 Alessio Volta. Sul giovane under, cresciuto nelle fila del Potenza, c’erano molti club di Eccellenza ma la società è riuscita a battere la concorrenza.