La Salernitana Primavera in ritiro a Polla

Dal 16 e sino al 27 agosto 2022, la squadra delle Primavera della U.S. Salernitana 1919 srl sarà ospite del Comune di Polla per effettuare il ritiro pre campionato presso l’Impianto Sportivo “Antonio Medici”.

I giovani calciatori della Salernitana saranno impegnati quotidianamente presso gli impianti di appartenenza comunale per effettuare le sedute di allenamento e di preparazione tecnica propedeutiche all’inizio della nuova stagione calcistica.

Si rinnova, così, anche quest’anno, quel legame speciale e fortunato, nato ben oltre venti anni orsono, tra la Salernitana Calcio e il Comune di Polla, legame che è andato negli anni rinsaldandosi grazie ai valori universali dello sport, della competizione e della condivisione.

Gli impianti sportivi “Antonio Medici” si riconfermano meta privilegiata di numerose società sportive dilettantistiche e professionistiche che scelgono, ogni estate, la cittadina di Polla per mettere a punto tattiche e schemi per il prossimo campionato di calcio, in un contesto favorevole sia riguardo alle strutture sportive e recettive oltre che per le peculiarità paesaggistiche e sociali del territorio.

Da palazzo di città, inoltre, informano che dal giorno primo agosto e sino al 14, gli impianti sportivi del Medici di Polla sono stati concessi per la preparazione pre campionato alla Polisportiva Santa Maria Cilento che anche per il 2022 ha scelto Polla per il ritiro estivo.

Alle squadre ospiti, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale augurano una proficua permanenza e rivolgono il più amichevole in bocca al lupo per i propri progetti e ambizioni sportive.