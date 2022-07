A Marina di Camerota torna “A prescindere…”

Marina di Camerota. L’Associazione Culturale OPERA e CilentoTV con il Patrocinio della Regione Campania, Comune di Camerota, Camera di Commercio di Salerno, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. presenta “A Prescindere…” (arte, cultura, mostre, tradizioni, cineforum, ambiente) il 29-30-31 luglio 2022 nel Centro Storico di Marina di Camerota.

Si tratta di un festival che ha come obiettivo quello di valorizzare le forme artistiche del territorio campano attraverso una serie di spettacoli, convegni e cineforum rivolti alla vasta mole di turisti presenti a Camerota nel periodo di alta stagione.

L’Associazione OPERA, ogni anno, ai fini della realizzazione di “A Prescindere…”, individua un personaggio campano che si è distinto per produzione artistica nel corso della propria carriera e dedica ad egli l’intera manifestazione, ripercorrendone la vita e riscoprendone nuovamente le maggiori opere.

Nel corso delle varie edizioni, a tal proposito, non sono mancati gli omaggi al Principe della risata Antonio de Curtis, in arte Totò, al filosofo Edoardo De Crescenzo, e ancora ai grandi Pino Daniele e Massimo Troisi. “A Prescindere…” si arricchisce anche di una serie di appuntamenti convegnistici attraverso cui si dà risalto agli argomenti più attuali, più urgenti, come ad esempio l’incontro con Lorenzo Peluso, autore del libro fotografico “I giardini di Bagh-e Babur”, che ha portato la sua personale testimonianza della guerra in Medio Oriente, spingendo ad una riflessione ricca e solidale l’intera platea.

La nona edizione di “A Prescindere…” avrà come personaggio di riferimento Roberto Murolo, il noto cantautore napoletano di fama internazionale e voce del celebre brano “Ccu ‘mme!”, eseguito in duetto con Mia Martini e scritto da Enzo Gragnaniello, quest’ultimo ospite della manifestazione durante la III edizione nel 2013.

“A Prescindere…”, che si svolge durante l’ultimo week-end di luglio, convoglia all’interno della programmazione diverse forme artistiche per raccontare la vita di Roberto Murolo e raccoglierne testimonianze reali e inedite. La partecipazione musicale al festival di Espedito de Marino, chitarrista di Roberto Murolo per 16 anni, dal 1987 al 2013, nonché intimo amico del cantautore. La nona edizione della manifestazione sarà caratterizzata dalla presentazione del docu-film prodotto da CilentoTV dal titolo “Vi presento il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni” sarà proiettato in prima visione venerdì alle ore 23.00.

L’apertura della manifestazione venerdì 29 luglio per la sezione Cineforum, sarà dedicata al grande Bud Spencer. Sabato 30 luglio sarà la serata dedicata al cabaret con il ritorno del Professore Enzo Fischetti. La terza serata domenica 31 luglio si concentrerà interamente sui Libri, con ospiti sei autori campani.

PROGRAMMA

Venerdì 29 luglio:

ore 20.30 – cineforum: Omaggio a Bud Spencer

ore 22.30 – Presentazione docu-film: “Vi presento il Parco” Prima Visione

ore 23.00 – Il Maestro Espedito De Marino canta “Roberto Murolo”

Sabato 30 luglio:

ore 20.30 – cineforum: Non ci resta che piangere di e con Massimo Troisi e Roberto Benigni

ore 22.30 – Clip: A Prescindere… Liliana De Curtis (CilentoTV)

Ore 22.45 – Premio “Cilento Influencer” I edizione

ore 23.00 – un gradito ritorno Enzo Fischetti da Made in Sud (cabaret)

Domenica 31 luglio: A PRESCINDERE…. LIBRI

in collaborazione con Edizioni dell’Ippogrifo

Ore 21.00 – Convegno “Cultura e Pandemia: il turismo nel post covid”

A seguire presentazioni:

§ “Le Ricette del Vesuvio” di Nunzia Gargano

§ “Rombo di tuono cilentano” di Alfonso Pierro

§ “Nemici Fraterni” di Alfredo Alvino

§ “Per Alice” di Franco Russo

§ “Arte, Mito, Storia” di Francesco Castiello

§ “Le più semplici” di Alfonso Tramontano Guerritore

L’evento sarà presentato dalla giornalista Barbara Landi.