Persona investita da treno: sospesi treni tra Salerno e Sapri

Dalle ore 8.20 sulla linea Napoli – Battipaglia, il traffico ferroviario è sospeso, in particolare tra Salerno e Battipaglia per una persona investita da parte di un treno.

Persona investita da un treno: le indagini

Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Non si escluda possa essersi tratta di un suicidio.

I disagi

Rfi ha annunciato che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Disagi interessano tutta la linea tra Napoli e Sapri, con molti convogli rimasti fermi in stazione. Della persona investita dal treno al momento non sono state rese noto le generalità.