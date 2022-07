“Note sull’acqua”: un concerto all’ombra del faro di Licosa

Venerdì 29 Luglio alle ore 19:00 a Licosa l’associazione Concerto Bandistico Santa Cecilia di Castellabate si esibirà Note sull’acqua a Licosa. Concerto unico proprio all’ombra del Faro di Punta Licosa, diretto dal M° Leo Capezzuto presenterà un repertorio con musiche da film, originale e pop.

Le note, riecheggiando tra lo scroscio delle onde e il mitico e ormai lontano canto di Leucosya in una location suggestiva quanto unica per i suoi tramonti spettacolari, regaleranno emozioni uniche in cui il bello, l’arte e la cultura saranno gli unici protagonisti.

Evento unico reso possibile dalla sinergia, impegno e collaborazione tra l’associazione Concerto Bandistico Santa Cecilia di Castellabate e Il faro di Licosa con il patrocinio del Comune di Castellabate.

“Il concerto dell’associazione Bandistica Santa Cecilia a Licosa è un appuntamento unico ed imperdibile. Un evento culturalmente di grande valore che trova nella suggestiva e mitica Licosa un connubio artistico perfetto” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

“La musica è espressione culturale ed artistica, fonte e causa delle più profonde vibrazioni dell’anima. In quest’occasione lo sarà maggiormente proprio grazie alla sua spettacolare location che renderà tutto ancor più magico ed unico” afferma l’assessore Luigi Maurano.