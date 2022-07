L’Almanacco del 27 luglio 2022

Almanacco del 27 luglio 2022:

Santi del giorno: San Celestino I (Papa)

San Pantaleone (Medico e Martire)

Santa Natalia e compagni (Martiri a Cordova)

Etimologia: Natalia, deriva dal latino “natalis”, “dies natalis” (da “natus”, participio passato di “nasci”, “nascere”) e significa “giorno della nascita”. Il nome ebbe larga diffusione tra i cristiani, come omaggio al giorno della nascita di Cristo.

Proverbio del giorno:

Del senno di poi son piene le fosse

Aforisma del giorno:

Meglio sopportare la povertà e la miseria che la superbia e l’insolenza dei ricchi (Euripide)

Accadde Oggi:

1929 – Moravia pubblica “Gli indifferenti”: Alberto Pincherle, in arte Alberto Moravia, irrompe sulla scena letteraria con Gli indifferenti, edito dalla milanese Alpes. Si tratta di un romanzo psicologico che denuncia con impeccabile realismo l’esistenza passiva e priva di qualsiasi emozione di due giovani fratelli, Michele e Carla, indifferenti alle meschinità e ai tradimenti che serpeggiano nella propria famiglia e cerchia di amici, simboli della borghesia dell’epoca. L’opera, inquadrata nella dimensione esistenzialista, ispirerà l’omonimo film del 1964 con Claudia Cardinale e Rod Steiger.

1940 – Esordio di Bugs Bunny: “Che succede, amico?” è così che, in A wild hare (in italiano “lepre selvaggia”), il protagonista si rivolge con aria beffarda e con marcato accento newyorkese a Taddeo, piccolo cacciatore calvo e con il naso a patata, che le tenta tutte per farlo uscire dalla tana e catturarlo. La sua preda è una lepre (anche se la traduzione letterale del nome è “coniglio pazzo”) bianca e grigia di nome Bugs Bunny, che esordisce sul grande schermo con questo cortometraggio prodotto dalla Leon Schlesinger Productions, la futura Warner Bros.

1997 – Inizia la serie Stargate SG-1: Un portale che permette di trasferirsi istantaneamente da un pianeta all’altro! È questa la tecnologia alla base dell’universo di Stargate.

Sei nato oggi? I nati il 27 luglio si trovano spesso nella condizione di prendere decisioni per gli altri: ciò può implicare l’allestimento di strutture teoriche, organizzazioni lavorative o gruppi sociali, possono diventare molto abili nel gestire scadenze, programmi o nell’amministrare il personale. Difficoltà possono nascere quando questi dinamici pianificatori cercano di prendere una decisione che riguarda se stessi.

Celebrità nate in questo giorno:

1968 – Maria Grazia Cucinotta Nata a Messina, attrice, produttrice cinematografica e regista. La sua fama è mondiale, oltre che per la bellezza, anche per il ruolo nel film Il Postino con Massimo Troisi.

1835 – Giosuè Carducci: Nato a Valdicastello, frazione di Pietrasanta (in provincia di Lucca), Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci è uno dei padri della letteratura italiana moderna.

1939 – Peppino Di Capri: Caprese doc, dalla splendida isola del Golfo di Napoli Giuseppe Faiella trae il nome d’arte con cui, da oltre mezzo secolo, è noto in Italia e all’estero come cantante di musica leggera.

1915 – Mario Del Monaco: Con Caruso e Pavarotti compone la triade di tenori che più ha fatto conoscere al mondo la grandiosità della lirica italiana.

1982 – Clemente Russo: Nato a Caserta, è un pugile nella categoria pesi massimi. Nel suo palmarès spiccano le medaglie d’argento vinte alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012.

Scomparsi oggi

2008 – Marisa Merlini: Nata a Roma, è stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra e ha recitato in numerose pellicole.