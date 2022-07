Cilento: torna il Mediterraneo Video Festival

Tutto pronto per il 25° Mediterraneo Video Festival. 13 sono i film in competizione, tra lungometraggi e cortometraggi, che parteciperanno alla 25° edizione del Mediterraneo Video Festival, in lizza per il premio della giuria al miglior documentario.

Numerose le opere iscritte: oltre 300 film provenienti dai Paesi del Mediterraneo e non solo, tra gli altri Spagna, Marocco, Francia, Iran, Canada, Israele, Columbia, Italia. Il festival si svolgerà dal 7 all’11 Settembre 2022 a Stella Cilento, Mandia Terradura, e Ascea, sede ufficiale del festival.

Lungometraggi/ Feature Films

Amuka di Antonio Spanò, Belgio

Un luogo chiamato Wahala di Jürgen Ellinghaus, Francia, Togo, Germania

Princesa di Stefania Muresu, Italia

Porpora di Roberto Cannavò, Italia

Rebel love di Alejandro Bernal Rueda, Columbia, Canada

Hondalea Marine e Abyss di Asier Altuna Iza, Spagna



Cortometraggi/Short Film

Made In di Eva Marín, Spagna

Come fallire e vivere felici di Alessio Del Donno, Italia

El lector di Iván Blanco, Spagna

Pupus di Miriam Cossu Sparagano Ferraye, Italia

Fuocodentro di Vincenzo Caricari, Italia

La promociòn di Lucía Sáiz Alegre, Spagna

Magister di Gustavo Dos Santos, Portogallo