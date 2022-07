Basta call center: da oggi attivo numero verde

Telefonate moleste da parte di call center? Da oggi non più. Da mercoledì 27 luglio 2022, infatti, è attivo il numero verde per aderire al registro delle opposizioni. Esso consente agli utenti di contestare l’utilizzo dei numeri di telefono per scopi pubblicitari.

Stop alle chiamate dei call center

Sarà possibile dire basta ai call center che ci contattano per offerte pubblicitarie. Ogni intestatario di un contatto telefonico potrà chiamare ad un numero verde ed indicare il numero sul quale non intende ricevere chiamate.

Ciò vale sia per telefoni fissi che per cellulari. Gli operatori telefonici che eseguono attività di telemarketing, smetteranno di telefonare. Ciò dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Stanchi delle chiamate di telemarketing? Da oggi si può dire basta

Le regole per le aziende

Le aziende di settore dovranno consultare il registro delle opposizioni e eliminare dalla loro lista dei contatti tutti quei numeri di telefono iscritti.

Sono 1.400 le aziende di telemarketing in “outsourcing” attive in Italia. Stando alle stime hanno un fatturato annuo di 2,8 miliardi di euro. Notevole anche l’impatto sul mondo del lavoro. Se si considerano anche i call center interni alle aziende, infatti, queste imprese danno lavoro a circa 120mila persone in Italia.

A chi si applicano le nuove regole?

Ma questa regola vale per tutti? Purtroppo no. I call center con sede in Italia dovranno rispettarla ma quelli che sono al di fuori del territorio nazionale non sono obbligati. Una cattiva notizia se si pensa che oggi molte chiamate arrivano proprio dall’estero.

Insomma chi sperava di essersi liberato dagli operatori telefonici rimarrà deluso, almeno parzialmente. Il Mise, insieme all’Antitrust e al Garante della Privacy sta però lavorando per risolvere anche questo problema.

Il numero verde per bloccare i call Center

Ma come bisogna fare per dire basta al telemarketing? Basterà contattare il numero verde 800.265.265 e fornire i propri dati.