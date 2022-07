Agropoli, Oratorio S. Maria delle Grazie: Cristoforo Cappetta presenta il libro “Il Vangelo in rime”

AGROPOLI. E’ in programma il giorno 29 luglio alle ore 21:00, presso il terrazzo dell’Oratorio S. Maria delle Grazie, la presentazione del libro di Cristoforo Cappetta “Il Vangelo in Rime. Quaranta brani commentati in versi in questo tempo sospeso”.

Saranno presenti il parroco Don Bruno Lancuba, Franco Ambrosano per l’introduzione al testo, Milly Chiarelli, disegnatrice delle immagini del testo, modera Angela Russo, Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica.

Cristoforo Cappetta, ha compiuto i suoi studi presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, oggi insegna al Liceo “L. Da Vinci” a Bologna, ma per tanti anni, ha insegnato ed “operato” nelle Parrocchie agropolesi, trasmettendo al prossimo, l’amore e la parola di Dio.

Ecco cosa ci vuole trasmettere il libro di Cristoforo Cappetta

“Questo libro è nato con umiltà– racconta Cappetta– con l’unico intento di far conoscere meglio la bellezza del Vangelo e del suo messaggio di salvezza, ieri, oggi e sempre; per tutti e con l’obiettivo principale di approfondire e comprendere, meglio, quello che Gesù di Nazareth ha detto e ha fatto, la “buona notizia”; per credenti e non credenti, al fine di realizzare la nostra umanità e rendere il mondo migliore“.

La sua rilettura in rima, può essere utile, in incontri di catechesi, di spiritualità, per cogliere l’attualità di parole che non passeranno mai, parole di verità di cui abbiamo bisogno soprattutto ora, a causa dell’emergenza sanitaria– conclude.

L’introduzione al libro curata dall’Arcivescovo di Bologna

Il Cardinale e Arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Card. Zuppi, ha curato l’introduzione del libro; ricordando che “tutta la vita cristiana inizia con l’ascolto del Vangelo, parola d’amore rivolta a ciascuno, parola di perdono e di consolazione, evidenziando come il Vangelo continui ad essere il verbo che continua a farsi carne, seme d’amore gettato nella terra del nostro cuore“.

Ha, poi, riportato le parole di Sua Santità Papa Francesco, il quale invita tutti a noi che mantenere, sempre, viva la parola di Dio, perchè è un modo per ricevere il suo Spirito, ed è fondamentale portarla con noi in ogni azione.

Il commento

“Cappetta, ha scritto le pagine di questo libro, nel periodo di lockdown, ma in realtà parole custodite dentro di lui da una vita”– evidenzia l’Arcivescovo. E’ il commento in rima a quaranta brani evangelici, è maturato nell’ambito della Casa della Carità, dove svolge servizio.

I versi e le rime, hanno il vantaggio di fare entrare con rapidità nel cuore il messaggio evangelico e lasciano segni sia nella mente che nell’anima. Cristoforo ci trasmette quello che ha scoperto e che ha voglia di farlo conoscere agli altri.

“Le rime uniscono pensieri diversi, come come il Vangelo riesce ad unire le nostre differenze; ci unisce in una relazione di amore in cui ognuno fa rima con l’altro e con Dio“- conclude l’Arcivescovo, grato a Cristoforo Cappetta, per averci donato questo prezioso libro.