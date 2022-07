A Perito la presentazione del primo romanzo della Prof.ssa Giusi Conte

Si terrà domani 28 giugno, alle ore 20:30, presso l’aula consiliare del Comune di Perito, la presentazione del libro della Professoressa Giusi Conte: “A sinistra del mio cuore”, edito da Chronos.

Parteciperanno alla presentazione il Sindaco di Perito Carlo Cirillo, il giornalista Roberto Scola moderatore del dibattito, e il Regista e Sceneggiatore Renato Salvetti. Il tutto con interventi musicali del Maestro Costantino Caruccio.

“A sinistra del mio cuore” è la vera storia di una cicatrice, di un vuoto in cui si concentra il passaggio dal dolore alla speranza, il Mar Rosso della nostra vita. Un passaggio che infonde coraggio e dignità, per combattere e avere l’audacia di testimoniare quanto accaduto. Come tra le pagine di un libro.

Con lucido eroismo scopriamo che l’oscurità non ha l’ultima parola, che possiamo alimentare, fino all’ultimo anelito di vita, quella luce che portiamo dentro di noi. Ritornare a sé stessi, al proprio lavoro; ritornare ai propri sogni e alle proprie aspirazioni, dopo la grande purificazione. E trovare dentro di sé un’inesauribile forza che ci riconduce a casa, nella dimora dei nostri affetti e dei nostri desideri.