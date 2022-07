Sosta a Pisciotta: novità a partire da oggi

PISCIOTTA. Una nuova area di sosta a pagamento a Pisciotta. Nello specifico si tratta della zona parcheggio di via Fiori di Pisciotta Capoluogo. Da oggi (26 luglio) sarà necessario pagare un ticket per lasciare la propria auto, dalle 8 alle 23. La tariffa oraria è di 1 euro all’ora.

Sosta a Pisciotta: le altre novità

Questa non è l’unica novità per quanto riguarda la disciplina della sosta a Pisciotta. Un’ordinanza del sindaco Ettore Liguori consente il parcheggio anche nelle aree banchinate del porto; anche qui è previsto il pagamento di un ticket di 1 euro per ora o frazione di ora o di 2 euro per tre ore utilizzando gli appositi ticket.

I possessori del posto barca possono utilizzare fino all’esaurimento dei posti disponibili gli spazi gratuitamente, esibendo l’autorizzazione del Comune relativa alla concessione del posto barca. Questa va esposta in modo visibile sul parabrezza.

Infine l’Ente ha previsto l’istituzione di aree di sosta a tempo limitato in via Foresta di Pisciotta Capoluogo, via Lungomare Saullo e piazza Giaquinto della frazione Caprioli.

I provvedimenti sono validi fino al prossimo 4 settembre.