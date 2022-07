Cesare Cremonini “affascinato” da Agropoli e Palinuro

Prima Agropoli e poi Palinuro. Relax in Cilento per Cesare Cremonini. Il cantautore emiliano sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con la compagna e due amici sul territorio, mostrandosi affascinato non solo dai luoghi ma anche dalle tradizioni.

Cesare Cremonini affascinato dalla Festa della Madonna di Costantinopoli

Cesare Cremonini, in particolare, è stato colpito dalla festa in onore della Madonna di Costantinopoli di Agropoli e dalla processione in mare.

“Uno spettacolo incredibile” ha detto, descrivendo ai suoi fans di Instagram la bellezza dell’evento. E ha aggiunto: ”È una tradizione che ho visto in molti luoghi ma mai con uno spettacolo del genere”.

Il post di Cesare Cremonini su Agropoli

Tappa a Palinuro

Ieri, invece, Cesare Cremonini ha fatto tappa a Palinuro. Se Agropoli ha potuto vederla solo via mare, senza sbarcare, nella località del nocchiero di Enea ha trascorso non solo qualche ora ad ammirare la costa e a godersi le sue acque cristalline, ma ha visitato anche il centro del paese.

L’episodio di Ravello

Qualche giorno prima Cesare Cremonini era stato pure a Ravello e la sua presenza non era passata inosservata. Con bermuda e t-shirt, il 42enne cantautore bolognese aveva infatti chiesto di unirsi al concerto bandistico “Città di Minori”. Quest’ultimo si esibiva nei matinée domenicali in Piazza Vescovado.

Aveva messo a tracolla la grancassa e con il resto della banda aveva improvvisato la marcia “Radesky”. Inevitabile attirare la curiosità dei presenti a immortalare l’evento.

Anche a Ravello, in giro per il centro storico con visita veloce al Duomo, era stato visto con la compagna Martina Maggiore e due amici. Con loro sta condividendo una traversata in barca a vela lungo la costa tirrenica.

L’appuntamenti di Maratea

Nei prossimi giorni Cesare Cremonini è atteso a Maratea. Qui riceverà la cittadinanza onoraria in occasione della quattordicesima edizione di Marateale, Premio Internazionale Basilicata, dal 27 al 31 luglio.