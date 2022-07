Agropoli, sconti sulla sosta per i veicoli elettrici

Il Comune di Agropoli punta ad incentivare l’uso di veicoli elettrici. L’amministrazione comunale ha scelto di far partire un progetto sperimentale che consiste nel concedere, a partire dal 1 agosto 2022, un’agevolazione sul costo annuale d’abbonamento per la sosta a pagamento nelle “strisce blu” in favore delle persone fisiche o giuridiche proprietarie o temporaneamente intestatarie di veicoli elettrici.

Agropoli, le novità per i veicoli elettrici

L’agevolazione prevede che il costo annuale dell’abbonamento per il parcheggio sull’intero territorio comunale sia pari a 25 euro per i residenti (anziché 120 euro per i veicoli classici) e di 50 euro per i non residenti (anziché 180 euro).

Il commento

«L’Agenda 2030 – spiegano in coro l’assessore all’Ambiente, Rosa Lampasona e l’assessore al Turismo, Roberto Apicella – stabilisce 17 obiettivi tra i quali la sostenibilità ambientale che ne costituisce il fulcro principale. Invogliare le persone a convertirsi all’elettrico può comportare nel tempo un beneficio per l’ambiente. Nel nostro piccolo, in questo caso, agevoliamo il parcheggio ad un costo simbolico».

Cosa prevede la normativa

Inizialmente il Governo aveva stabilito che la vettura con propulsore ibrido o mossa completamente dall’elettrone avrebbe potuto sostare gratuitamente sulle strisce blu. Col passare del tempo, e con l’avvento di sempre più auto elettriche, il legislatore ha permesso a ogni comune di decidere di per sé se concedere o meno la gratuità della sosta.

Di fatto il Comune di Agropoli ha scelto di non garantire la sosta libera sulle strisce blu come avviene in molti altri centri, ma al contempo ha previsto degli sconti.