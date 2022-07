Acciaroli: negli ultimi giorni nella località cilentana Danilo Iervolino e Marco Rossi

Tutti pazzi per Acciaroli, località che in estate è presa d’assalto da tantissimi turisti e spesso frequentata da personaggi illustri. Anche lo sport ed il calcio non restano indifferenti al fascino per il Cilento che, dopo i fratelli Cannavaro a Marina di Camerota, ha visto presenti altre figure importanti legate al mondo del pallone.

Marco Rossi: il CT dell’Ungheria ad Acciaroli

Marco Rossi Commissario Tecnico dell’Ungheria sempre più sorprendente a livello internazionale, in passato alla guida anche degli slovacchi del DAC Dun Streda, nonostante una vita professionale all’estero resta legatissimo dall’Italia dove torna spesso.

L’allenatore classe ’64, con trascorsi oltre che con Lumezzane, Pro Patria, Spezia anche con Scafatese e Cavese, è ormai un turista fisso del Cilento, dove ha acquistato anche casa.

L’ex difensore piemontese, tra le altre, di Piacenza, Sampdoria, Brescia e Torino, infatti, era stato ad Acciaroli ad inizio mese dove è tornato, dopo essere rientrato in Ungheria, negli ultimi giorni sempre in vacanza.

Anche Pasquale Padalino nel Cilento

Anche Pasquale Padalino, ex calciatore di Inter, Fiorentina, Lecce, Foggia, Bologna e Como, è tornato ad Acciaroli dove sta alloggiando in queste ore.

L’ex difensore classe ’72, con una presenza in Nazionale nell’amichevole contro la Bosnia del novembre ’96, era già stato nella cittadina cilentana la scorsa settimana.

Il tecnico nell’ultima stagione alla guida del Siena in C, che ha cominciato la sua esperienza in panchina da primo allenatore in C2 con la Nocerina e con un passato in B anche a Foggia, il soggiorno nella frazione di Pollica è diventata ormai tappa fissa.

Il fascino di Acciaroli ha conquistato anche il presidente della Salernitana Danilo Iervolino

Stregato da Acciaroli anche Danilo Iervolino presidente della Salernitana. Il numero uno della squadra di Davide Nicola, infatti, ha comprato da poco casa nella cittadina costiera per trascorrere dei momenti di relax.

Lo stesso patron del sodalizio granata è passato, nei giorni scorsi, dal suo yacht al largo delle acque cilentane alle serate al centro della località turistica.

Iervolino aveva sottolineato il suo legame con Acciaroli già nella conferenza stampa di presentazione di inizio anno quando si insediò in sella al “cavalluccio marino”.