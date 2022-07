Vacanze 2022: quali sono le spiagge migliori al mondo?

Rilassarsi all’ombra di una palma tropicale, o magari sorseggiare un buon cocktail rinfrescante proprio in una delle spiagge migliori al mondo? Ebbene sì, esistono veramente luoghi magici sparsi per tutto il globo, rari, unici nel loro genere, capaci di farvi sognare con le loro sabbie bianchissime e l’acqua cristallina, degni di essere visitati almeno una volta nella vita. Viaggiare e raggiungere una località esotica, è sempre il modo giusto per comprenderla a pieno, cercando di viverla in ogni sua sfaccettatura, evitando di lasciarsi sfuggire neanche un particolare.

Sono i dettagli che fanno la differenza infatti, gli stessi che decretano quale destinazione sia migliore rispetto ad un altra, definendone le caratteristiche e i pregi, di cui dovrete sicuramente tenere conto quando deciderete di visitarla. Nello specifico però, quali sono i luoghi più ambiti del 2022? Qual è la lista delle migliori spiagge al mondo di quest’anno?

Quali sono le mete più ambite del 2022?

Le mete marittime più quotate del 2022 sono tantissime e tutte veramente uniche nei loro generi. Secondo le stime infatti, le migliori spiagge al mondo da visitare quest’anno sono:

• Yonaha Maehama, sulle coste di Miyakojima in Giappone

• Bavaro Beach, una delle spiagge fiore all’occhiello di Punta Cana in Repubblica Dominicana

• Nungwi, un sogno direttamente a Zanzibar, Tanzania

• Playa Manuel Antonio, il meglio della Costa Rica

• Playa de Muro, una location unica a Maiorca, Spagna

• Eagle Beach ad Aruba, sul Mar dei Caraibi

• Turquoise Bay, una vera sorpresa ad Exmouth, in Australia

• Hapuna Beach a Puako, all’interno dell’arcipelago delle isole Hawaii

• Varadero, la magia di Cuba

Queste sono solo alcune delle più belle attrazioni balneari per quanto riguarda l’estate 2022, che sarà sicuramente ricca di sorprese e tanto divertimento.

Consigli utili

É opportuno ricordare l’importanza di rivolgersi a professionisti nel settore viaggi, che con il loro personale qualificato, sapranno come consigliarvi nel miglior modo possibile. Scegliere di mettersi nelle mani di esperti infatti, è sempre la soluzione più idonea per minimizzare i tempi di attesa, a fronte di un investimento, che sicuramente non deluderà le vostre aspettative.

Pianificare in maniera efficace il proprio soggiorno all’estero è essenziale quindi, e affidarsi ad una agenzia specializzata come heymondo.it per esempio, vi darà sicurezza in ogni momento della vostra permanenza, garantendo un supporto completo pre e post arrivo.

L’organizzazione delle attività poi, è completamente gestita dal team dello studio, sempre a disposizione di qualsiasi domanda, bisogno o richiesta tecnica. Esistono tantissime spiagge sparse per il mondo, una più bella dell’altra, delle vere e proprie perle vicino al mare tutte da scoprire, che sapranno come farci emozionare e vivere momenti unici insieme alla famiglia o in compagnia di chi amiamo, regalandoci per una volta nella vita, la sensazione di stare in un paradiso.