“Una storia popolare”. A Capaccio presentazione del libro su Pasquale Marino

Presentazione del libro “Una storia popolare – Pasquale Marino”, giovedì 4 agosto alle ore 20:30 presso Piazza Tempone a Capaccio Capoluogo. Un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, nell’ambito del programma estivo degli eventi. L’opera è a cura di Carmine Caramante, edita dalla famiglia Marino.

“Con questo lavoro, di circa 110 pagine, – dichiara l’autore Carmine Caramante – abbiamo voluto ricordare la figura umana e politica del quattro volte Sindaco di Capaccio e assessore provinciale Pasquale Marino. Pasquale, per tutta la sua vita, è stato un riferimento e un simbolo per la nostra comunità. Un uomo che da origini umili è riuscito ad assurgere a guida dell’intera collettività per più di una generazione. Questo lavoro è stato realizzato per volontà della famiglia di Pasquale Marino. Della moglie Angela, dei figli Roberta e Michele, delle nipoti Federica e Francesca e dei nipoti Pasquale ed Alessandro. A tutti loro è dedicato”.

Nel corso della serata, numerose saranno le testimonianze di quanti hanno conosciuto e lavorato al fianco di Pasquale Marino nel corso della sua quarantennale esperienza politica.

Al termine della presentazione, gratuitamente e compatibilmente con le copie a disposizione (circa 250), la famiglia Marino omaggerà gli intervenuti con una copia del libro.