Stagione 22-23: le ultime news su Gelbison, Polisportiva Santa Maria ed Agropoli

Nella stagione 22-23 per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news giunte nelle ore scorse dalle tre compagini.

Stagione 22-23: la Gelbison annuncia il suo staff tecnico

Definito lo staff tecnico dei rossoblù che vede il confermato Gianluca Esposito come allenatore. Come secondo resta Agostino Spicuzza mentre l’allenatore dei portieri sarà Gian Mario Petrelli . Emiliano Salsano è il preparatore atletico e Giuseppe Cianfrone il collaboratore tecnico.

Polisportiva Santa Maria: domani parte il ritiro dei giallorossi

Domani prime fatiche al “Carrano” di Santa Maria di Castellabate per la truppa giallorossa. A parlare oggi il presidente Francesco Tavassi che ha salutato i tifosi, lo staff tecnico e i calciatori.

Il numero uno dei costieri ha annunciato che la prima fase di raduno durerà fino a domenica mentre da lunedi, sino al 13, il nuovo organico continuerà a sudare a Polla.

Agropoli due nuove figure nella dirigenza delfina

Per la stagione 22-23 si arricchisce di nuove figure l’organigramma dell’US Agropoli. Gennaro Russo è un nuovo dirigente dei cilentani mentre Vincenzo Mazza sarà il nuovo vice direttore Generale.