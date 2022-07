Palinuro, ecco Calex e Maraya: a bordo Mister Wilson di Toyota e l’Ambasciatore degli Emirati Arabi in Usa

Lo yacht Calex approda a Palinuro. In queste ore la splendida imbarcazione è

ormeggiata nei pressi della Baia del Buondormire. Costruita da Benetti come progetto Fenestra è stata appena varata per un costo di 90 milioni di dollari.

Calex può ospitare 14 ospiti e ha un equipaggio di 17 persone.

Il proprietario dello yacht è David Wilson

l’amministratore delegato del Wilson Automotive Group. È una delle 10 più grandi catene di concessionarie d’auto negli Stati Uniti. Wilson ha acquistato la concessionaria Toyota di Orange nel 1985. Wilson Ha chiamato lo yacht come i suoi figli Cameron e Alexandra.

Sono molteplici i personaggi che approdano a Palinuro con grandi barche, pochi sanno che tutto è preparato nel corso dell’inverno con le società di navigazione con base in America.

“Scambi di mail informazioni sul profilo degli ospiti, le società di charter e i capitani sono i nostri interlocutori”, dice Felice Merola da sempre in rapporti con il mondo del jet-set internazionale.

La spiaggia del Buondormire è stato uno scenario preferito, oggi tutto continua con base a Tenuta Punta Galera e su Torre Mozza avviene in assoluta privacy.

“Spesso i nomi degli ospiti – continua Merola – li comunichiamo un anno dopo, sono sempre loro a scegliere cosa far comunicare, questa è la nostra forza, ci scelgono per questo. Grande amico è Franco Nuschese businessman italoamericano che conosce tutti, in tanti si affidano alle sue cure e premure ecco perché scelgono le nostre coste ovviamente insieme all’ esclusiva bellezza. Questo turismo è alla ricerca di servizi e riservatezza, la disponibilità della Cooperativa Porto e la base per gli approvvigionamenti di il ristorante Sapore di Mare sono i piccoli segreti per esaudire la richieste degli ospiti e dell’equipaggio”.

In questi giorni a Palinuro sta incuriosendo anche la presenza di un’altra splendida imbarcazione il Maraya dell’Ambasciatore a Washington degli Emirati Arabi che per il terzo anno ritorna nelle nostre acque sotto il costante controllo di Nuschese.