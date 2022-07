Castellabate, un’ordinanza per il contrasto al degrado urbano

CASTELLABATE. Con ordinanza il sindaco Marco Rizzo ha disposto delle norme di disciplina a difesa e tutela del turismo nonché di contrasto al degrado urbano.

Contrasto al degrado urbano: il provvedimento del sindaco di Castellabate

Tali misure sono volte a garantire il corretto funzionamento delle regole per la diffusione sonora, per la tutela della salute pubblica, dell’igiene e dell’arredo urbano.

Indicazioni precise interesseranno tutte le attività commerciali, sportive e ricreative. Esse sono finalizzate al rispetto di limiti massimi di rumorosità ammissibile per fascia oraria e di comportamenti civili in alcun modo lesivi agli altri per garantire il buon costume, il decoro urbano e la quiete pubblica sull’intero territorio comunale.

Il commento

“Era necessario porre nero su bianco delle norme per salvaguardare l’intero territorio comunale, soprattutto in questo periodo di grande affluenza. Una meta turistica di siffatto valore come Castellabate richiede degli standard qualitativi alti in termini di decoro urbano, quiete pubblica e buon costume. Rispettare queste norme significa impegnarsi per una convivenza civile in cui il rispetto per ognuno è priorità assoluta. Tutti dobbiamo impegnarci a rispettare queste regole affinchè residenti e turisti possano vivere con tranquillità e serenità la stagione estiva.” dichiara il sindaco Marco Rizzo.