Mare senza barriere: spiagge accessibili a tutti a Casal Velino

CASAL VELINO. Spiagge accessibili a tutti, è questa l’intenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvia Pisapia.

Mare senza barriere: ecco il progetto di Casal Velino

Al fine di permettere la fruibilità delle spiagge anche alle persone diversamente abili e di usufruire dei benefici del mare, l’Ente ha intenzione di attrezzare un tratto di spiaggia del litorale di Marina di Casal Velino, attraverso l’apposizione di pedane nel tratto di fronte al super mercato, vicino al Lido Milano, per consentire il più agevole accesso al mare per chi è in carrozzella.

Si è provveduto all’acquisto di sedie modello Job, al fine di poter agevolare l’accesso in acqua. I provvedimenti, rientrano nell’ottica della promozione dello sviluppo sociale- culturale educativo e ricreativo del territorio comunale, nei confronti di persone diversamente abili, al fine di poter offrire, adeguate opportunità.

Il litorale di Casal Velino, inoltre, durante il periodo estivo, è particolarmente affollato, dove si riversano numerosi turisti. In alcuni casi, a causa di ridotte capacità motirie e di dembulazione, alcuni fruitori della spiaggia, risultano impossibilitati ad usufruire del litorale, limitandosi, spesso, a sostare a monte della spiaggia.

In questo modo, sarà possibile godere di tutti i benefici che il mare apporta al fisico e alla mente.