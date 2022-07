L’Almanacco del 24 luglio 2022

Almanacco del 24 luglio 2022:

Santi del giorno: Santa Cristina da Bolsena (Martire)

Sant’Ursicino (Vescovo)

Santi Magi d’Oriente (Adoratori di Gesù Bambino)

Etimologia: Cristina, deriva dal nome di Cristo, “Christòs” in greco, ed ebbe larga diffusione dopo l’editto di Costantino, datato 313, che garantiva la libertà di culto ai cristiani

Proverbio del giorno:

Per Santa Cristina la sementa della saggina.

Aforisma del giorno:

Il saper molto porge argomento di dubitar di più. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1998 – Debutta nelle sale “Salvate il soldato Ryan” : Una missione al limite del possibile condotta nel bel mezzo del D-day. Un piccolo plotone agli ordini del capitano Miller (magistralmente interpretato da Tom Hanks) si mette sulle tracce del soldato James Ryan (alias Matt Damon), per riportarlo a casa, in quanto ultimo superstite di quattro fratelli tutti caduti in battaglia. Il tutto si svolge nel bel mezzo dello Sbarco in Normandia, reso in maniera spettacolare e altrettanto scioccante dal maestro di effetti speciali che risponde al nome di Steven Spielberg. Vincitore di 5 premi Oscar e supercampione di incassi, il film è ispirato alla storia vera del sergente Frederick “Fritz” Niland. La pellicola ha a sua volta ispirato un videogioco di successo, Medal of Honor, prodotto dallo stesso Spielberg e sviluppato dalla Electronic Arts.

1911 – Scoperto il sito di Machu Picchu: Fu un archeologo ed esploratore statunitense a riportare alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell’antica civiltà Inca che, tra il 1200 e il 1500, costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù.

Sei nato oggi? In nati il 24 luglio sono attratti magneticamente da situazioni, luoghi e persone eccitanti ed instabili, più in generale dal concetto stesso di cambiamento dinamico; il tran tran della vita quotidiana invece li annoia mortalmente. Quasi tutti sanno essere estremamente flessibili e si adattano con facilità ad ogni esigenza e circostanza.

Celebrità nate in questo giorno:

1969 – Jennifer Lopez (52 anni fa): Con Shakira si contende lo scettro di regina del pop latino.

1802 – Alexandre Dumas: Con personaggi senza tempo come D’Artagnan ed Edmond Dantès ha lasciato un’impronta marcata nella letteratura mondiale, da cui viene celebrato come “maestro del romanzo storico”.

1957 – Vincenzo Salemme: A teatro e sul grande schermo la sua ironia di “marca” partenopea lascia sempre il segno.

Scomparsi oggi

1991 – Isaac B. Singer: Scrittore simbolo delle generazioni degli ebrei in esilio, scelse come unica forma espressiva della sua produzione letteraria lo yiddish, lingua germanica parlata dalle antiche comunità ebraiche.

1980 – Peter Sellers: Nato a Southsea, in Inghilterra, come Richard Henry “Peter” Sellers, è considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni.