Centola sigla il “Patto per la Lettura”

CENTOLA. Il Comune punta alla sottoscrizione del Patto per la Lettura. L’iniziativa vedrà protagonisti l’Ente locale, le associazioni del territorio e i privati interessati e sarà propedeutica alla partecipazione del Bando “Città che legge”

Patto per la lettura a Centola: l’iniziativa

Il patto per la lettura ha come grande obiettivo quello di promuovere la diffusione della lettura, un valore riconosciuto e condiviso, capace di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

E’ il documento che dà vita all’alleanza tra i protagonisti della filiera culturale del libro che insieme lavorano per realizzare pratiche condivise di promozione della lettura. Il Patto attribuisce infatti alla lettura un alto valore sociale e la classifica come risorsa strategica per la crescita della Città.

Le finalità

Aderendo al Patto, enti pubblici e privati si impegnano a partecipare ai momenti di elaborazione e progettazione, a diffondere la visione e i principi che stanno alla base dei vari progetti, a individuare le risorse e le competenze necessarie per implementare le attività e a partecipare alle azioni derivanti dal Patto stesso.

Un Patto locale per la lettura infatti permette di unire gli sforzi, i mezzi e le iniziative, superare il limite rappresentato dalla frammentazione sul territorio delle competenze e delle risorse per favorire l’aumento degli indici di lettura.

Città che legge

Sottoscrivendo il Patto per la Lettura si potrà partecipare al bando “Città che Legge” che assegna risorse da parte del Centro per il Libro, per finanziare progetti in ambito culturale.