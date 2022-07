Trasporti scolastici a Vallo della Lucania: novità dal prossimo anno

VALLO DELLA LUCANIA. Buone notizie sul fronte trasporti scolastici, in particolare per i pendolari che raggiungono Vallo della Lucania. Dal prossimo anno, infatti, è stata garantita una rimodulazione delle partenze delle corse per gli alunni delle superiori, coerentemente agli orari di lezione.

Trasporto scolastico a Vallo della Lucania: le novità

Nello specifico il lunedì e il venerdì gli autobus partiranno alle 13:45; negli altri giorni alle 13:30.

Ad annunciarlo Iolanda Molinaro, assessore alla pubblica istruzione che da tempo sollecitava il differimento per due giorni a settimana (lunedì e giovedì) la partenza degli autobus destinati al trasporto scolastico.

La Provincia di Salerno ha ora accolto le istanze. I nuovi orari saranno in vigore dall’anno scolastico 2022/2023.

Il commento

«Per i non addetti ai lavori questo provvedimento non ha grande rilevanza ma per i dirigenti e i docenti vuol dire assicurare a tutti gli alunni che frequentano le scuole superiori di Vallo, la validità dell’anno scolastico.

Dopo anni di chiacchiere… finalmente i fatti», il commento dell’assessore Molinaro.