Le canzoni di Battisti e Dalla protagoniste a Capaccio

Un viaggio tra le canzoni più belle di Lucio… Battisti e Dalla. È il programma del concerto previsto per domenica 24 luglio sul palco sospeso allestito per questa estate a Capaccio Capoluogo in piazza Tempone.

Ad eseguire il repertorio de “Le canzoni di… Lucio” l’Orchestra di Fiati del Cilento diretta dai maestri Leo Capezzuto e Alessandro Schiavo. Il repertorio sarà interpretato dalle voci di Paola Salurso e Davide Rodio che si alterneranno sul palco. Prevista inoltre la partecipazione della band No More Trouble.

La serata, che si inserisce nel ricco cartellone degli eventi estivi approntato dal comune di Capaccio Paestum, sarà un tributo al genio di due grandi protagonisti della Musica italiana quali Battisti e Dalla. Di quest’ultimo ricorrono i dieci anni dalla scomparsa, ma le sue canzoni – così come quelle di Battisti – continuano a raccontare l’amore e la vita in maniera sorprendentemente attuale.