Investita persona sui binari: sospeso traffico ferroviario

Dalle ore 7:35 sulla linea convenzionale Salerno – Napoli, il traffico ferroviario è sospeso tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore per l’investimento di una persona da parte di un treno.

Investita persona sui binari: i soccorsi

La persona, immediatamente soccorsa, purtroppo è deceduta. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti e comprendere la dinamica di quanto accaduto.

I disagi

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Notevoli i disagi per chi viaggia in treno, sia sulla tratta Salerno – Napoli che quanti partono dal Cilento in direzione nord.