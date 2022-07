Agropoli, associazione in campo per il decoro del porto

Questa mattina i membri dell’Associazione Italy Social Tourism si sono dedicati alla piantumazione di fiori colorati nelle fioriere rimaste senza del Porto di Agropoli. Ad accogliere la loro proposta gli Assessori Giuseppe Di Filippo, delegato al Porto e Demanio e l’Assessore Roberto Apicella, delegato al Turismo. Il tutto in sinergia con il Luogotenente Aniello Fiorito.

Queste le dichiarazioni della Presidente dell’Associazione Italy Social Tourism, Anna Falco:

“La sensibilità per il decoro urbano, il forte senso civico ed il volontariato sono alla base degli obiettivi della nostra associazione. Ci teniamo tanto a ringraziare la macchina amministrativa ed in particolare gli assessori Giuseppe Di Filippo e Roberto Apicella che con spirito di collaborazione hanno accolto la nostra proposta per abbellire il porto ed accogliere al meglio la Madonna di Costantinopoli nei solenni festeggiamenti ad essa riservati. Un ringraziamento particolare va anche al Luogotenente Aniello Fiorito. La loro attenzione nei confronti del decoro urbano ci stimola ed entusiasma a fare sempre di più per la nostra Città”.