L’Almanacco del 22 luglio 2022

Almanacco del 22 luglio 2022:

Santi del giorno: Santa Maria Maddalena (Discepola) protettrice di giardineri, profumieri, guantai, pentite.

San Gualtero (Gualtiero, Venerato a Lodi)

San Vandregisilo (Abate)

Etimologia: Maddalena, il latino ecclesiastico “Magdalena”, deriva dall’ebraico “Migdal”, nome etnico designante la provenienza dal villaggio di “Magdala”, porto della Galilea, e un tempo fiorente cittadina. Diffuso in tutta Europa, nelle versioni “Madelaine”, “Magdelen” e “Madeleine”.

Proverbio del giorno:

Per Santa Maria Maddalena (22 luglio) si taglia la vena.

Aforisma del giorno:

Non vantarti delle ricchezze, se ne hai, e neppure delle potenti amicizie; il tuo vanto sia in Dio, che concede ogni cosa, ed ama dare sé stesso, sopra ogni cosa. (T. da Kempis)

Accadde Oggi:

1970 – Strage di Gioia Tauro: In un afoso pomeriggio del luglio 1970, il treno Freccia del Sud Palermo-Torino con a bordo 200 persone, molte delle quali dirette a Lourdes per un pellegrinaggio, va incontro a un tragico destino a pochi metri dalla stazione di Gioia Tauro. Un forte sobbalzo e in un attimo il convoglio si spacca in due tronconi, con le prime cinque carrozze che rimangono in piedi ferme mentre le altre, in particolare quelle tra la nona e la undicesima, deragliano in diverse direzioni, impattando i pali dell’elettricità come in un flipper impazzito.

1999 – Debutta il Messenger della Microsoft A tre anni di distanza dalla nascita di ICQ, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea, esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft. Due utenti o più a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon e allegare file, immagini e video. Nel corso del tempo il servizio subirà numerosi miglioramenti, prendendo il nome definitivo di Windows Live Messenger. Dal 2007, attraverso il servizio Live Call, è possibile anche effettuare telefonate e videochiamate da pc a pc o da pc a telefono.

Sei nato oggi? I nati il 22 luglio hanno qualche difficoltà a tenere in equilibrio la loro sfera professionale, possono essere anche baciati dalla fortuna per un periodo e poi improvvisamente perdere tutto il suo favore, o viceversa. Non raramente i maggiori riconoscimenti sono tuttavia postumi. I nati il 22 luglio sono di solito coraggiosi, determinati e pronti alla competizione, ma possono anche essere temerari, ostinati e irrealistici.

Celebrità nate in questo giorno:

1822 – Gregor Mendel Primo a intuire la complessa struttura della nostra “carta d’identità” biologica, per i suoi studi è considerato il padre della genetica.

1955 – Willem Dafoe: Americano di Appleton, nel Wisconsin, è un attore di indiscusso talento, abile sia in palcoscenico che sul set.

Scomparsi oggi

2001 – Indro Montanelli: Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell’Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico.