Castellabate, operazione legalità sulle spiagge libere

Nei giorni scorsi è iniziata l’operazione di legalità sulle spiagge, che ha portato al sequestro di ombrelloni e attrezzature varie lasciate sulle spiagge libere anche durante la notte.

Grazie all’ottimo lavoro svolto dall’Autorità Portuale, dalla Polizia Municipale, dalla Protezione Civile di Castellabate e dagli addetti di Castellabate Servizi, la fruizione delle spiagge è diventata veramente gratuita.

“Abbiamo dovuto ripulire le spiagge da tutte le attrezzature rimaste lì durante la notte. Una spiaggia libera è quindi potenzialmente accessibile a tutti, senza alcun tipo di occupazione fissa ad uso di pochi. Pertanto, abbiamo svolto questa operazione volta a ripristinare la legalità anche sulle spiagge per rendere accessibile e fruibile a tutti questa bellezza naturale”, afferma il sindaco Marco Rizzo.



