Antologie delle resistenze: Rodio si trasforma in palcoscenico per lo spettacolo

L’Associazione Culturale ”Fucina Rhodium”, il Comune di Pisciotta, con gli attori Francesco Maccarinelli, Luca Basile, Massimiliano Auci, Alessia Capua, Alessandro Catalucci, Mariateresa Di Blasi, Ludovica Di Donato, Christian Laiontini, Lorenzo Martinelli, Marzia Meddi, Nika Perrone, presentano “Antologie delle resistenze”.

Questo è il titolo dello spettacolo teatrale, un progetto che parla di storie e di persone che combattono le loro battaglie.

«Vorremmo regalare una storia al nostro borgo che combatte contro lo spopolamento ogni giorno.

Vogliamo raccontare la resistenza attraverso la rappresentazione di storie di uomini e di donne, combattenti e resistenti per se stessi, per un amore o per un ideale Il palcoscenico sarà il nostro borgo, Rodio, frazione del comune di Pisciotta, che con il suo palazzo baronale e i suoi familiari e accoglienti porticati, ci accoglie, resiliente e instancabile, al nostro ritorno.

Proviamo a riconnetterci, tutti insieme, per un unico obiettivo: resistere, per tornare ad esistere», spiegano i promotori dell’iniziativa.

Lo spettacolo itinerante andrà in scena venerdì 22 e sabato 23 luglio in Piazza Vittoria a Rodio, Ore 21,00.

