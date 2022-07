Burocrazia frena docenti campani: ecco le loro richieste

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota di un gruppo di docenti di lettere campani, vincitori di concorso ma che per lungaggini burocratiche non verranno assunti a settembre. Questo il testo dalla nota:

In relazione la nota del Ministero dell’Istruzione, prot.n.26000 del 7/7/2022, riguardante la rettifica del punteggio della prova scritta per la CDC A022, segnaliamo che l’USR Campania sta ritardando la pubblicazione della graduatoria di merito mettendo così in discussione l’assunzione per l’anno scolastico 2022-2023 dei docenti che hanno già superato le prove concorsuali da un mese.

Nel particolare, la nota suddetta del Ministero ha annullato una delle domande della prova scritta (del turno t2) conferendo due punti a tutti coloro che avevano risposto in maniera errata. Di conseguenza questa decisione ha aperto una finestra di accesso all’orale per coloro che avevano raggiunto il punteggio di 68/100 e avevano sbagliato la risposta incriminata.

Gli Uffici Scolastici Regionali non stanno agendo in modo coordinato. Infatti in Puglia già sono state pubblicate le graduatorie di merito; l’USR del Lazio, ha già fissato le date di convocazione per i nuovi candidati agli orali. In Campania, invece, non solo non sono state pubblicate le graduatorie di merito ma non si sa ancora quanti siano i candidati, che con il bonus dei due punti, sono stati ammessi alla prova orale.

Pertanto noi aspiranti docenti della regione Campania, in posizione utile per l’immissione in ruolo 2022/23,

Chiediamo

lo slittamento delle date per la compilazione della procedura telematica per poter essere assunti per l’anno scolastico 2022-2023

che l’USR in questione agisca come gli altri uffici regionali con la pubblicazione della Graduatoria di merito per poter avviare le operazioni di assunzione e procedere con la rettifica solo in seguito evitando di bloccare inutilmente un numero davvero elevato di candidati.

Firmato da tutti i candidati che hanno sostenuto e superato le prove concorsuali A022.