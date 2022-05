LungomareVivo, a Castellabate successo per il primo appuntamento

CASTELLABATE. La scorsa settimana è partita l’iniziativa LungomareVivo 2022 che il Comune di Castellabate ha lanciato per tutte le domeniche di Maggio. Obiettivo di questa iniziativa era far riscoprire a tutti il piacere di una passeggiata e dei tramonti al Lungomare nei pomeriggi domenicali.

Grande successo in questa prima giornata che ha visto protagonista l’intero litorale in una versione totalmente nuova dedicata anche alle famiglie e ai più piccoli.

LungomareVivo a Castellabate: entusiasmo per il primo appuntamento

Entusiasmo e soddisfazione per tutti quelli che si sono goduti il pomeriggio domenicale passeggiando in totale libertà tra tante attività e intrattenimenti dedicati a giovani, famiglie e bambini.

Gli altri appuntamenti di questa iniziativa saranno le prossime Domeniche di Maggio, ovvero il 22 e il 29.

I commenti

“Mi complimento per l’ottima riuscita della prima giornata LungomareVivo2022. Ritengo davvero che la sinergia, la collaborazione e la condivisione siano gli elementi cruciali per il successo di una manifestazione. Rinnovo quindi il mio invito a tutti per le prossime domeniche”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

“Abbiamo fermamente creduto in questa iniziativa dall’inizio. Da parte mia, nostra, non può che esserci assoluta soddisfazione e gratificazione per il successo del primo di altri appuntamenti domenicali. Ringrazio le attività commerciali che si sono mostrate da subito collaborative e entusiaste. Era mia intenzione supportare l’economia locale soprattutto in questi primi weekend che hanno dato avvio alla stagione turistica”, dichiara l’Assessore Nicoletta Guariglia.

“Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati per la riuscita della prima Domenica del LungomareVivo e tutti quelli che hanno creduto in questa iniziativa. La felicità negli occhi dei bambini è stata assolutamente appagante per noi che abbiamo ideato e organizzato quest’iniziativa proprio per la totale fruibilità di famiglie e bambini”, afferma il Consigliere Clemente Migliorino.