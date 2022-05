Il “fenomeno” Saverio Riccelli approda a Palinuro

Sabato 21 Maggio, un panorama mozzafiato, chef Giò pronto a deliziare i palati più esigenti, il sound di Frenky Murante ed Alex Di Siervo, ed un ospite speciale: il tik-toker più famoso del momento, ecco come Palinuro è pronto ad abbracciare Saverio Riccelli.

Il tik toker del momento Saverio Riccelli di nuovo in tour nel Cilento, Palinuro, Bivio di Acquavella, Ascea, tra le località in trepida attesa per Saverio, che arriverà al residence le Terrazze sabato 21 Maggio alle 21, un’evento voluto fortemente dal patron Salvatore Camillo, alias Mr Le Terrazze, per aprire ufficialmente il ricco programma di eventi della sua meravigliosa struttura per l’estate oramai alle porte.

Un momento molto atteso da grandi e piccini che premiano sempre di più, la creatività, l’intelligenza e la genuinità del pastore di Belcastro che con i suoi tik tok decanta l’amore per la terra, per gli animali e per la vita di campagna.

28 anni, oltre un milione di followers sui social più amati dai giovanissimi e non solo, il suo primo disco, ha già totalizzato, dopo soli pochi giorni dall’uscita, oltre 100 mila visualizzazioni, cosi come i suoi video con le sue amate caprette, fanno il pieno di like e hanno attirato l’attenzione della nota trasmissione “Le Iene” approdate nel piccolo centro di Belcastro, per incontrare il giovane e originale pastore, dedicandoli un servizio meraviglioso.

Con ironia e leggerezza, l’intento di Saverio è proprio quello di trasmettere un messaggio positivo a tutti quelli che guardano i suoi video, l’affetto dei suoi follower dimostra che il tiktoker ha centrato il suo obiettivo!