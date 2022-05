Oroscopo del giorno dopo: 17 maggio

Oroscopo del 17 maggio 2022:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

Fate attenzione a come spendete i vostri soldi : un pò di parsimonia non guasterà. Oggi una persona si mostra particolarmente fastidiosa e vi darà del filo da torcere : prendete tutto con filosofia e non agitatevi troppo. Oggi qualcuno vi misurerà sull’efficienza nell’affrontare e risolvere i problemi. Mostratevi all’altezza della prova e mostratevi nel contempo orgogliosi di averla superata. Cogliete l’attimo : ogni occasione che vi si presenta , oggi , sfruttatela in pieno. Mettete la buona volontà in tutto quello che fate.

Non arrendetevi proprio adesso. Datevi da fare affinchè tutto rientri nei binari. Non fate affidamento su una persona che ha solo una buona dialettica ma che fa pochi fatti. Con il vostro partner dovrete affrontare argomenti per niente facili : quindi mettetevi nella condizione migliore per spiegarvi e chiedere spiegazioni. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consigliano: CALMA

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Cerca di conservare e risparmiare quanto puoi, in seguito potrebbe servirti. Se la vostra vita è stata fino ad oggi come un altalena, sappiate che alcuni di voi potrebbero oggi ricevere notizie inattese tali da stabilizzare il futuro. Non stancatevi cosi presto : perseverate in ciò che state facendo. Preso potrebbero esserci risultati interessanti. Contate fino a dieci prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Siate cauti. Riflettete bene prima di lanciarvi in un contesto che potrebbe arrecarvi non poche preoccupazioni. I tempi sono favorevoli per un ritorno d’amore : meglio però sarebbe pensarci bene e, magari, sfruttare qualche nuova piacevole conoscenza fatta in questo periodo. Un’amica potrebbe aver bisogno di voi. Datevi da fare per sostenerla in questo momento piuttosto critico. I pianeti oggi vi conferiscono un’energia davvero speciale e una forza incredibile per cogliere occasioni importanti .

Le stelle consigliano: SINCERITA’

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

Cerca di essere amorevole e gentile nelle tue conversazioni. Se non riesci a gestire alcuna situazione, lasciala per il momento anziché esagerare. Partecipa alle riunioni di sera se vuoi alleggerire il tuo umore. Concentrarsi su questioni di fede e spiritualità sarà di tuo beneficio. Avrai bisogno di molta pazienza per trattare con il tuo partner oggi. Non prendere in considerazione ogni problema, perché questo potrebbe disturbare la pace e l’armonia nella tua relazione. Persino disaccordi minori e problemi trascurabili possono trasformarsi in gravi problemi. Il silenzio sarà d’oro oggi. Mantieni la calma e credi nella forza innata della tua relazione e anche questa fase passerà. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consigliano: RISERVATEZZA

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

Non è con la gelosia che risolverete i vostri problemi in questo lunedì: abbiate cura di mettere in ordine la vostra vita e di risollevarvi presto dalle cadute subite in passato. Ottime prospettive per piccole vincite al gioco. Oggi potreste incontrare resistenze da parte di un amico a cui avete chiesto qualcosa. Meglio non insistere e procedere a una richiesta verso altri. Non trasferite le vostre ansie sul partner : è vero che vi ama ma non potete pensare di mettergli sulle spalle ogni vostra preoccupazione o ansia.

Marte e Giove vi abbandoneranno per oggi , soprattutto nel pomeriggio. La giornata si presenta per certi aspetti lunga e difficile. Buone le intenzioni…ma bisogna attuarle. Documenti in arrivo per posta. Oggi il telefono porta buone notizie. Non fidatevi troppo di una promessa che vi è stata fatta di recente. Oggi non è il caso di confidare a qualcuno cose che dovreste tenere riservate e per voi : potrebbero procurarvi dei grattacapi. In amore cercate la via giusta per risolvere un problema con il vostro partner. I single faranno bene a non fidarsi di un incontro che potrebbero fare oggi.

Le stelle consigliano: RISERVATEZZA

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

L’ansia delle novità però potrebbe rovinare la partenza.

Oggi non fate di testa vostra : consultate uno specialista per un problema che vi affligge da qualche giorno. Ne guadagnerete sicuramente.

Le delusioni in amore si superano contando sul conforto degli amici fidati e sinceri : confrontatevi con questi e vi tornernno utili e scoprirete mondi nuovi che vi aiuteranno ad affrontare i prossimi problemi. Oggi vi sentirete come appesantiti dai tanti problemi che avete accumulato in questo periodo : cercate di risolvere al più presto almeno quelli che vi danno più noie. Notizie in arrivo : qualcuno potrebbe telefonarvi inaspettatamente e potreste restare in imbarazzo poichè dovrete dare risposte certe e velocemente. Attenzione agli oggetti fragili in casa e in ufficio : oggi la Luna vi rende nervosi e potreste romperne qualcuno. Tollerate una persona che appare oggi particolarmente fastidiosa. In arrivo una lettera con buone notizie. Troverete un valido aiuto in parenti e amici intimi. Tuttavia confidatevi poco per non dare l’idea di volerne approfittare. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consiglia: CONCRETEZZA

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

Quindi, oggi è un buon momento per giudicare nuove iniziative e investimenti che sono arrivati sulla tua strada in modo da poter arrivare a una decisione obiettiva. Sarai anche in grado di giudicare le persone vicino a te e identificare chi è il tuo vero benefattore. Lo stress dal tuo lavoro o da altre aree della vita possono influenzare l’armonia nella tua relazione. Piccoli problemi possono assumere un’importanza sproporzionata oggi. Questo può portare a un forte disaccordo su un problema minore nella tua relazione. Se sei single, pianifica alcune attività rilassanti da solo. Il giorno non è favorevole alla comunicazione in quanto vi sono possibilità di essere fraintesi. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consigliano: RELAX

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

Parlate poco e solo al momento opportuno. Oggi getterete le basi per un nuovo progetto : dovrete però impegnarvi seriamente e a fondo se volete godere dei risultati. Giove oggi potrebbe regalarvi qualche buona opportunità per uscire da un tunnel in cui vi siete cacciati di recente. Fate tutto con ordine e siate soprattutto concreti : non inseguite sogni e chimere. Diminuite le spese organizzandovi meglio : potreste pensare di utilizzare meno l’auto e più i servizi pubblici. In definitiva riducete le spese inutili e il superfluo. Qualunque cosa state per fare, sappiate che pensarci su e meglio potrà solo favorirvi. Forse siete troppo precipitosi. Buona iniziativa quella di fare un po di pulizia a casa e…tra gli amici : negli ultimi tempi questi ultimi vi stanno condizionando troppo. Prendete le distanze da chi vi fidate poco. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consigliano: PAZIENZA.

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

La fragranza di buon auspicio inizierà da casa tua e ti porta in posti. Il tuo ritmo non ha eguali. Sarà una giornata fruttuosa per te. Fatti strada attraverso situazioni difficili e difficili. Il tuo approccio è positivo e ti porterà molto lontano. Oggi troverai la ragione del comportamento brusco del tuo partner. Hai prestato minore attenzione del dovuto. Giove potrebbe favorirvi con un colpo di fortuna inaspettato : mettete da parte ogni atteggiamento pessimistico e , se potete, tentate moderatamente anche la fortuna. Oggi è il giorno per coccolare il tuo partner. Porta fuori il tuo partner per un lungo viaggio in auto o facendo shopping. Cenate insieme. Complimenta il tuo partner. Vedrai di nuovo la stessa freschezza e scintilla nella tua anima gemella. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consigliano: COCCOLE

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Devi reagire in modo più responsabile a qualunque cosa la vita ti getti contro. Non sarai in grado di seguire il programma che hai elaborato in precedenza quando emergerà qualcosa di urgente e imprevedibile. È probabile che questo evento influenzi tutti i tuoi piani a breve termine. La giornata è perfetta per portare la tua relazione al livello successivo. Se sei single, puoi scegliere di entrare in una relazione esclusiva e se stai già andando bene, allora una proposta di matrimonio è nell’aria. Tuttavia, le cose non possono andare avanti a meno che non si prendano le cose nelle proprie mani. Devi mostrare qualche iniziativa qui. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consigliano: CAMBIAMENTO

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

Oggi avete buone speranze di chiarire qualcosa con il vostro amante se avete una relazione extra : non abbiate timore ad affrontare alcuni argomenti che vi stanno friggendo letteralmente. Oggi vi sentirete pervasi da una forza incredibile : la volontà sembra risvegliarsi grazie a un Marte davvero in buon aspetto, almeno nella prima parte della giornata. Buone possibilità di incontri positivi. Guardate in faccia alla realtà : non lasciatevi condizionare da falsi miti e vecchie idee. Tornate a riporre fiducia nelle vostre forze e un pizzico anche negli altri. Avete degli amici che vi vogliono bene …cercate di cercarne la loro vicinanza. Giorno ottimo per i chiarimenti : ogni cosa potrebbe essere chiarita e lo sarà solo se porterete pazienza e non vi lascerete trascinare come un fiume in piena. Cautela. Se amate i momenti in compagnia prendete oggi in seria considerazione di appartarvi con voi stessi per riflettere sul senso della vostra vita. Non isolatevi ma prendetevi il tempo necessario per riflettere. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consigliano: ATTENZIONE

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

Ascolta il tuo istinto e finirai per prendere le giuste decisioni. La tua famiglia e i tuoi cari hanno bisogno della tua attenzione. Trascorri un po ‘di tempo con loro. È un buon momento per fare piani di viaggio. Puoi viaggiare nella prossima settimana. Sei pieno di sentimenti. E potresti incontrare qualcuno che è fervente e appassionato come te! Non devi andare d’accordo con questa persona! Otterrai solo delusioni! Dopotutto come poli si respingono a vicenda. Cavalca il tuo cavallo e cerca di essere coinvolto con persone che sono dello stesso livello. Potresti anche formare alleanze commerciali con loro più tardi! Oggi se siete nati di venerdì potreste perdere o smarrire qualcosa di importante e di prezioso. Per tutti gli altri prestate sempre tanta attenzione a dove riponete le vostre cose e cercate di non dimenticare soprattutto dove l’avete messe.

Le stelle consigliano: ISTINTO

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

Alcuni amici oggi ti aiuteranno a risolvere un piccolo problema. Confida in loro.

Marte e Giove pungono il vostro orgoglio e faranno in modo da innescare il desiderio di prendere l’iniziativa : il successo , oggi, è quasi assicurato. Attenti solo a Mercurio che può generare malintesi in famiglia e tra amici. Fate una lista di cose da fare oggi e abbiate cura di portare a termine almeno quelle più importanti. Luna e Venere vi daranno una mano nel riallacciare i rapporti con una persona a cui tenete particolarmente. Ricordate che la gente cambia e non sempre in meglio. Oggi è un buon giorno per cercare un lavoro se non ne avete, e per cercare una gratifica o un avanzamento di carriera se lo avete già. Ma se ne avete uno non tentate di cambiarlo : questo è il periodo meno adatto. Buone occasioni per chiarire definitivamente la propria posizione con colleghi e amici in merito a varie questioni che si sono determinate. Anche in amore gioverà essere pronti a chiarire alcune questioni che potrebbero danneggiare il rapporto con il tempo. Questo dice per te l’oroscopo.

Le stelle consigliano: CHIAREZZA