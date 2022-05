Giovani degli oratori campani pronti ad “invadere” Pisciotta

Avvicinare al mare e alla pratica della navigazione a vela giovani e meno giovani. Questo l’obiettivo dell’Associazione Nazionale San Paolo Italia che domenica 22 maggio sbarca a Pisciotta con centinaia di giovani dagli oratori di tutta la Campania.

Una giornata per parlare di vela con istruttori qualificati, l’uscita in barca, per molti per la prima volta, ma anche un momento di preghiera. Perché l’associazione tanto cara a papa Francesco non trascura mai gli insegnamenti cristiani rivolti a quelli che saranno i cittadini del domani.

La manifestazione farà base all’agriturismo San Carlo, di proprietà dell’imprenditore Carlo Sacchi, responsabile zonale dell’associazione, per poi trasferirsi sulle spiagge di Marina di Pisciotta dove alcune imbarcazioni saranno messe a disposizione degli aspiranti piccoli marinai. La giornata terminerà a tarda sera.