Atletica Agropoli: secondo posto nella fase regionale ad Avellino

Nei giorni scorsi ad Avellino è andato in scena la fase regionale dei campionati di società Assoluti che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti. L’Atletica Agropoli si piazza al secondo posto sia per quanto riguarda la compagine maschile, capace di toccare 11312 punti, che femminile, giunta a 10657 punti.

Atletica Agropoli: l’entusiasmo del presidente Angelo Palmieri

“Quando hai una mole così elevata di gare ed atleti in gara gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Siamo stati bravissimi a mantenere sempre alto il livello delle nostre prestazioni ed il risultato finale lo testimonia. Oggi non parleremo delle singole prestazioni degli atleti, ma vogliamo ringraziare tutti i tecnici che in questi due giorni, hanno contribuito al raggiungimento di questo doppio secondo posto. Se possiamo annoverare questi risultati è solo grazie a loro ed all’impegno che quotidianamente riversano sui ragazzi”.



Squadra capitanata da Matteo Romano e Simona Senatore

Nei giorni scorsi il direttore tecnico della realtà cilentana Agostino Scebi aveva annunciato come capitani delle compagini maschili e femminili Simona Senatore e Matteo Romano.

“Simona e Matteo, una scelta che tiene conto soprattutto dei valori umani e aggregativi, oltre quelli sportivi. Simona reduce da una operazione, sta recuperando da un infortunio. Non potrà darci una mano in pista ma, con le sue doti morali, siamo convinti che possa essere da stimolo per tutte le sue compagne di squadra. Per quanto riguarda Matteo vogliamo premiare la sua dedizione ed impegno sia in pista che fuori. Atleta esemplare e ragazzo sempre pronto a fare squadra durante le competizioni”.

Settimana scorsa l’ottima prestazione nella due giorni tra Salerno ed Avellino

L’Atletica Agropoli domina e vince il CDS Allieve nella due giorni di gare svolte a Salerno e Avellino. La rappresentativa agropolese, in testa già alla fine della prima giornata, conclude la ressegna a quota 6354 punti.