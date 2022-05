Agropoli: tutto pronto per il Vespa Tour del 2 Giugno

Il 2 Giugno ad Agropoli, l’Associazione Vespa Club organizza il mitico evento “Vespa Tour”, un momento di aggregazione tra appassionati del vintage e del mondo dei motori.

Con una quota di partecipazione di € 20, il giro turistico cilentano è tra i migliori. Il raduno ha inizio alle ore 8:30 in Piazza Vittorio Veneto Agropoli, dove dopo una colazione al bar Hercules si parte per attraversare i luoghi più belli del Cilento, Rocca Cilento, Castellabate e poi si fa ritorno. A quel punto doveroso è un aperitivo al Dlf e un piacevole pranzo tutti insieme, presso il ristorante La Brace. A seguire la consegna della pergamena per tutti i partecipanti.

Queste le dichiarazioni del Presidente Nicola Luglio:

“L’evento del 2 giugno sarà il primo di tanti. L’obbiettivo che ci siamo prefissati è quello di rilanciare sul nostro territorio il Vespa Club Agropoli e le iniziative benefiche legate ad esso, infatti, quest’anno i proventi sono destinati totalmente all’ Associazione ORIZZONTE O.N.L.U.S. per i diritti e il sostegno dei diversamente abili e svantaggiati.

Una passeggiata nel Cilento, un momento di aggregazione dopo anni di restrizioni che hanno deteriorato il nostro saper fare comunità.

Chiediamo la partecipazione di tutti gli appassionati della vespa ed in particolare degli altri Vespa Club a cui abbiamo inviato formale invito perché riteniamo fondamentale approfondire i progetti e le idee di tutti; siamo certi che l’interazione tra i club del territorio può migliorare ognuno di essi”