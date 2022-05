Stella Cilento: messa in sicurezza di strade, piazze e parcheggi alla frazione San Giovanni

Il Comune di Stella Cilento, ha deciso di destinare il contributo del Ministero dell’Interno per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della pavimentazione della frazione San Giovanni; tratto viario largo Antonio Vassalluzzo — Via Cavour; approvando il relativo progetto, per l’importo complessivo di € 84.168,33.

I finanziamenti

I lavori in programma saranno finanziati con i fondi del Decreto del Ministro dell’Interno del 18 gennaio 2022 che assegna ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti contributi per il potenziamento di Investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per I’abbattimento delle barriere architettoniche; nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022, per un importo complessivo pari a Euro 168 milioni.

Il contributo attribuito a ciascuno dei 1.996 Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a Euro 84.168,33. Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, a pena di decadenza del contributo.