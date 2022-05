Incidente a Palinuro: coinvolte due auto

Incidente questo pomeriggio intorno alle 18 a Palinuro. Stando alle prime ricostruzioni un’Audi con a bordo una ragazza che stava rientrando a Salerno dopo un week end nel Cilento, si è scontrata in fase di manovra con un’altra vettura.

Il sinistro in località saline. Per fortuna nessuno ha riportato gravi lesioni, solo qualche escoriazione al ginocchio per la giovane conducente dell’Audi.

A bordo della Kia anche tre bimbi, ma per fortuna anche per loro nessuna conseguenza. Sul posto i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania.