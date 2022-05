Vira Carbone da Rai Uno a Palinuro per presentare il suo libro

La seconda edizione di Letto in Piazza, rassegna letteraria organizzata dalla Pro Loco Palinuro, riceve una ulteriore e graditissima conferma. La nota giornalista e conduttrice di Rai Uno Vira Carbone, il prossimo mese di luglio sarà a Palinuro per parlarci del suo manoscritto “Il Grande Libro della Longevità”.

La conduttrice – e ideatrice – di “Buongiorno benessere”, attraverso la voce degli esperti ospiti della trasmissione, ci offre consigli preziosi e facili da mettere in pratica per mantenere sano il nostro organismo e garantirci un’elevata qualità della vita, preservandola con amore. Non solo vivere a lungo, ma vivere bene.

“Sono particolarmente felice di ospitare Vira Carbone nella rassegna – dichiara Silvano Cerulli presidente della Pro Loco Palinuro – un legame che da oltre 50 anni lega la famiglia Carbone a Palinuro non poteva che generare questa collaborazione, agevolata dal Sindaco Carmelo Stanziola al quale vanno i ringraziamenti dell’intero direttivo”.

La rassegna Letto in Piazza rientra tra le iniziative realizzate con il contributo del comune di Centola. Ancora diverse le partecipazioni che saranno illustrate a breve.