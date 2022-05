Empoli-Salernitana: non basta Bonazzoli, Perotti fallisce il sorpasso dal dischetto

Al “Castellani” la Salernitana impatta contro l’Empoli. Al 2′ padroni di casa subito pericolosi con una conclusione di Cutrone da buona posizione bloccata da Sepe, al 7′ occasione per i granata: colpo di testa di Djuric e salvataggio sulla linea di Parisi. All’8′ ancora Salernitana pericolosa: punizione di Verdi e colpo di testa di Gyomber che colpisce la traversa. Empoli in vantaggio al 31′ con la conclusione vincente di Cutrone. Al 38′ ci provano i granata con una conclusione dalla distanza di Radovanovic che sfiora il palo. Il primo tempo si chiude con i granata sotto nel punteggio.

Al 9′ della ripresa grande occasione per l’Empoli con un colpo di testa di cutrone da pochi passi che termina a lato, al 10′ grande occasione per i granata con un colpo di testa a botta sicura di Bonazzoli parato miracolosamente sulla linea da Vicario. Un minuto dopo’ contropiede dei padroni di casa con Cutrone che colpisce il palo. Al 16′ doppia occasione Empoli: prima con Verre ribattuto, poi Bajrami con un grande intervento di Sepe che respinge in angolo. Al 31′ pareggio della Salernitana con una splendida rovesciata di Bonazzoli. Occasionissima al 39′ con un calcio di rigore per i granata: dal dischetto calcia Perotti, para Vicario. Finisce 1-1 e i granata conquistano il settimo risultato utile consecutivo.

Empoli-Salernitana, il tabellino

Empoli – Salernitana 1 – 1

Reti: 31′ pt Cutrone (E), 31′ st Bonazzoli (S).

Empoli: Vicario, Romagnoli, Verre (32′ st La Mantia), Cutrone (12′ st Bajrami), Asllani, Bandinelli (28′ st Henderson), Zurkowski (28′ st Benassi), Stojanovic, Luperto, Parisi (32′ st Cacace), Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Fiamozzi, Ismajili, Baldanzi, Viti.

Salernitana: Sepe, Verdi (34′ st Perotti), Djuric, Ederson, Radovanovic, Fazio, Coulibaly L. (1′ st Ruggeri), Kastanos (8′ st Bonazzoli), Obi (17′ st Zortea), Gyomber, Mazzocchi (34′ st Coulibaly M.). All. Davide Nicola

A disposizione: Russo, Belec, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael.

Arbitro: Davide Massa di Imperia. (Peretti – Alassio)

Ammoniti: Henderson, La Mantia (E), Radovanovic, Ederson (S).

Angoli: 3 – 10 Recupero: 5′ st.