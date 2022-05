Roccadaspide: approvato il progetto per la riqualificazione di due strade comunali

ROCCADASPIDE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, ha approvato il progetto definitivo- esecutivo per lavori di riqualificazione di Via Galardi e Via F- Gioia.

Il progetto dei lavori, prevede un quadro di spesa complessivo pari a € 244.639,03; di cui € 185.016,39 e € 59.622,64 di somme messe a disposizione.

Riqualificazione delle aree del centro storico di Roccadaspide: il progetto

L’Ente, intende proseguire gli interventi avviati di riqualificazione e ripristino della aree del centro storico e delle aree limitrofe. Nell specifico, gli interventi interesseranno Area Via Perillo, e in particolare un progetto di sistemazione di Via Galardi e Via F. Gioia e, inoltre, delle traverse di collegamento delle due strade. I costi saranno a carico del bilancio comunale da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il commento

“E’ fondamentale intervenire e riqualificare, quelle aree in cui insistono, spesso e soprattutto in alcune zone limitrofe del Cilento e Diano, delle criticità. E’ nostra intenzione, quindi, proseguire con le opere di riqualificazione valorizzazione del territorio”– così fanno sapere da palazzo di città.